Salah Şampiyonlar Ligi kupasıyla uyudu

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek zafere ulaşan Liverpool'da kupa sevinci yaşanıyor.

İngiliz ekibi, Premier Lig şampiyonluğunu Manchester City'ye kaybetse de Şampiyonlar Ligi'ni kimseye bırakmadı.

Geçtiğimiz sezon finalde Real Madrid'e boyun eğen Liverpool, bu sene hata yapmadı ve uzun uğraşlar sonrası mutlu sona ulaştı.

SALAH BU KEZ OYNADI VE KAZANDI

Finalde ilk golü kaydeden Mohamed Salah ise kupayla ayrı bir bağ kurdu. Mısırlı yıldız geçen sene Sergio Ramos'un sert müdahalesi sonrasında oyuna devam edememiş ve kupayı finalde kaybederek büyük bir üzüntü yaşamıştı.

UÇAKTA KUPAYLA UYUDU

Salah, bu kez finalde takımını kupaya taşıdı ve hayali olan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Mısırlı futbolcu, büyük emek vererek kazanılan kupadan kopamıyor.

Yıldız futbolcunun Liverpool'a dönerken uçakta kupayla birlikte uyuduğu görüntülendi. Bu güzel görüntü sosyal medyada çok paylaşıldı.