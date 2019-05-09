Liverpool'un son dönemlerde parlayan yıldızı olan Mohamed Salah, saha dışında da adını iyi şekilde duyuruyor.

Mısırlı müslüman futbolcu, insanları sigarayı bırakmaya teşvik eden reklam filminde oynadı.

Salah: Sigarayı bırakın daha iyi yaşayın - VİDEO

SALAH KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

İslam dünyasında 'haram' yada 'haram değil' tartışmalara neden olan sigara kullanımı hakkında karşı insanları bilinçlendirmek ve sigaranın zaralarını ön plana çıkararak tüketim oranını azaltmak için kamera karşısına geçen Salah, başta gençler olmak üzere herkese seslendi.

"KENDİNİZ İÇİN ENDİŞELENİN"

Mısırlı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sigara içeni ben mi sandınız? Benim için endişelendiniz mi? Kendiniz hakkında endişelenmeye ne dersiniz? Sigarayı bırakın daha iyi yaşayın." ifadelerini kullandı.