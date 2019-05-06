Salah ve Firmino Barcelona maçında yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbinin hakemi Bülent Yıldırım için, "İnsan hata yapabilir, hakemler de insan kasıt olmasın yeter" dedi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu derbi maç, Avrupa basınında da gündem oldu.

Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından konuşan Fikret Orman, Bülent Yıldırım'ın derbiyi şaibeli bir duruma soktuğunu ifade etti.

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Caner Erkin'den taç açıklaması

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin en çok tartışılan pozisyonlarından olan ilk yarıdaki "taç kararı" için Caner Erkin'den maç sonu açıklama geldi. Erkin karara sert tepki gösterdi.