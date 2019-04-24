Salah ve Khaleesi galada buluştu

Amerikan Time dergisi, "2019'un En Etkili 100 Kişisi" seçilenler için "Time 100 Galası" düzenledi.

ABD'li basketbolcu LeBron James, golfçü Tiger Woods ve futbolcu Alex Morgan'ın yanı sıra Japon tenisçi Naomi Osaka, Güney Afrikalı atlet Caster Semenya ile birlikte litedeki 6 sporcudan biri olan Muhammed Salah da galaya katıldı.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool formasıyla gösterdiği performansla ilk kez "en etkili 100 kişi" arasına giren Salah, Games of Thrones (Taht Oyunları) dizisiyle efsaneleşen ve Ejderhaların Annesi'ni canlandıran Emilia Clarke ile de biraraya geldi.