Salah ve Mane'ye ödül töreni için izin

İngiliz ekibinin menajeri Jurgen Klopp, Everton derbisi öncesi oyuncularına verdiği izni savundu.

Premier League'de üst üste maçlara çıkan Liverpool, cuma günü Everton ile Federasyon Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Derbi öncesi Kırmızılar’ın gündemi; Mohamed Salah ve Sadio Mane.

KLOOP İZNİ SAVUNDU

"Yılın Afrikalı Oyuncusu" oylamasında ilk üçe giren iki futbolcu da perşembe akşamı Gana'da düzenlenecek törene katılmak için menajer Jurgen Klopp'tan izin aldı. Klopp, kritik karşılaşma öncesi oyuncularına verdiği izni savundu.

Alman çalıştırıcı, söz konusu ödül töreninin Afrikalı futbolcular için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Klopp, "Eğer maç günü olsaydı benden törene katılmak için izin istemezlerdi. Ancak tören maç günü değil. Everton derbisi öncesi tek fark biz otelde uyuyacağız. Onlar uçakta. Onlara saygı göstermemiz gerekiyor" dedi.

Yılın Afrikalı Oyuncusu ödülünü Mohamed Salah'ın alması bekleniyor. Milli takımını 28 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan Mısırlı futbolcu, Liverpool ile bu sezon çıktığı 29 maçta da 23 gol ve 6 asistlik performansa imza attı. Salah ile birlikte Mane ve Aubameyang, yılın Afrikalı oyuncusu oylamasında ilk üçte yer alıyor.