Salah yine boş geçmedi Liverpool kazandı

Crystal Palace - Liverpool maçında kazanan, 2-1'lik skorla Liverpool oldu. İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki mücadele, Selhurst Park'ta oynandı.

3 PUANI SALAH GETİRDİ

Crystal Palace, 13. dakikada Milivojevic'in penaltıdan attığı golle öne geçerken, Liverpool'u galibiyeti getiren goller 2. yarıda geldi. 49. dakikada Mane skoru eşitledi, 84. dakikada sahneye çıkan sezonun yıldızı Muhammed Salah, 3 puanı getiren isim oldu.

Salah, bu sezon Premier Lig'de 21 farklı maçta gol atarak, Cristiano Ronaldo ve Van Persie'nin paylaştığı rekoru da egale etmiş oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool son 6 maçındaki 5. galibiyetini alarak puanını 66 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Crystal Palace ise 6. maçındaki 5. yenilgisini alarak 30 puanla 16. basamakta kaldı.