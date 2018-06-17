Salah'a 100 kiloluk pasta kesildi

Bu sezon Liverpool fotmasıyla sergilediği performans futbolseverler tarafından büyük beğeni toplayan Mohamed Salah, aynı başarısını Dünya Kupası'nda da göstermeyi planlıyor.
Mısırlı futbolcu Şampiyonlar Ligi maçında Ramos'la girdiği pozisyon sonrası sakatlanmış ve Dünya Kupası'nda Mısır'ın Uruguay'la oynadığı maçı kaçırmıştı.
Salah'a 100 kilogramlık doğum günü pastası - İZLE
SALAH FORMA GİYMEYİ HEDEFLİYOR
Yıldız futbolcu kalan maçlarda forma giyerek takımının bir üst tura çıkmasını sağlamayı hedefliyor.
100 KİLOGRAMLIK PASTA KESİLDİ
Maç dönüşü takım otobüsüyle birlikte kaldıkları otele gelen Salah'a doğum günü sürprizi yapıldı.
26 yaşına giren Mısırlı yıldıza moral vermek macıyla düzenlenen doğum günü süprizinde 100 kilogramlık pasta kesildi.