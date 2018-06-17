1 Emre Akbaba: Galatasaray benim çocuk hayalim Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba, yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti. Milli futbolcu başkanla yaptığı görüşmede "Beni ya şimdi satın ya da ocak ayında Galatasaray'a imza atarım." dedi.

2 Puro içen Maradona taraftarlardan özür diledi Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin’e destek vermek için Moskova’da Arjantin-İzlanda maçını izlerken puro içen ve görüntülenen Maradona Rusya’dan ve taraftarlardan özür diledi.

3 Fenerbahçe bayramlaşma töreninde G.Saray marşı çalındı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir görevli salon hoparlöründen Galatasaray marşı çaldı.

4 Salah'a 100 kiloluk pasta kesildi Mısır Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Mohamed Salah’ın doğum günü 100 kilogramlık pasta ile kutlandı

5 Dünya Kupası tribünlerinden kareler Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği Dünya Kupası'nda tribünlerdeki görüntüler oynanan mücadeleleri gölgede bırakmaya devam ediyor.

6 Gomis Galatasaray'dan zam istiyor Galatasaray Yönetimi'nden maaşına zam yapılmasını isteyen Gomis, bu isteğinin karşılanmaması durumunda Çin'den gelen teklifini değerlendireceğini belirtti.

7 Comolli 6 futbolcunun gönderilmesini istedi Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezi olan 6 futbolcunun gönderilmesini yönetime bildirdi.

8 Cüneyt Çakır: Ülkemde iyi olmasam burada olamazdım Ülkemizi Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda temsil eden Cüneyt Çakır, kendisinin Türkiye'deki performansını eleştirenlere "Ülkemde iyi olduğum için beni çağırdılar" diyerek cevap verdi.

9 Arjantin ilk maçında puan kaybetti Arjantin, Messi'nin penaltı kaçırdığı maçta İzlanda ile 1-1 berabere kaldı.