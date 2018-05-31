Ensonhaber.com'a dön

Salah'a oruç tepkisi geldi

Kuveytli Vaiz Mübarek El-Bathali, Salah'ın oruç tutmadığı için Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlandığını iddia etti.

Salah'a oruç tepkisi geldi
Yorum Yap

Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçında sakatlanan Mısırlı yıldız Muhammed Salah hakkında ilginç bir yorum geldi.

'HAYATIMIZ ALLAH'IN ELİNDE'

Kuveytli Vaiz Mübarek El-Bathali, Salah hakkında "Allah, oruç tutmadığı için Salah'ı cezalandırdı. Hayatımız Allah'ın elinde, yaptıklarımıza göre şekilleniyor. İyiyi ve kötüyü o biliyor. Belki de sakatlık onun için daha iyiydi." sözlerini kullandı.

Öte yandan Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın Dünya Kupası'na yetişme ihtimalinin fazla olduğunu açıkladı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM