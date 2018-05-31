Salah'a oruç tepkisi geldi

Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçında sakatlanan Mısırlı yıldız Muhammed Salah hakkında ilginç bir yorum geldi.

'HAYATIMIZ ALLAH'IN ELİNDE'

Kuveytli Vaiz Mübarek El-Bathali, Salah hakkında "Allah, oruç tutmadığı için Salah'ı cezalandırdı. Hayatımız Allah'ın elinde, yaptıklarımıza göre şekilleniyor. İyiyi ve kötüyü o biliyor. Belki de sakatlık onun için daha iyiydi." sözlerini kullandı.

Öte yandan Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın Dünya Kupası'na yetişme ihtimalinin fazla olduğunu açıkladı.