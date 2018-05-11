Salah, Liverpool'da kalacağını açıkladı

Bu sezon ortaya koyduğu performansla futbol dünyasının en fazla konuştuğu isimlerden biri haline gelen ve adı Altın Top ödülü için de güçlü şekilde geçen Mısırlı oyuncu Salah geleceğine dair konuştu.

"BU SADECE BAŞLANGIÇ"

İsmi Real Madrid ve Barcelona gibi kulüpler için geçen 25 yaşındaki oyuncu "Liverpool'da çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Salah, "Burada her şey yolunda. Gelecek için Liverpool ile birlikte önemli amaçlarım var. Harika bir sezon geçiriyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu sadece başlangıç. Bu benim Liverpool'da ilk yılım. İnanılmaz bir sezon geride kalıyor ve bu sadece başlangıç." diye konuştu.

Premier Lig'de verilen birçok bireysel ödülü şimdiden toplayan Salah bu başarılar için takım arkdaşlarına teşekkür etti. Salah bugüne kadar Liverpool forması ile çıktığı 50 maçta 43 gol ve 15 asist kaydetti.