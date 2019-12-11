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Salah'ın dar açıdan attığı gol

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Salzburg'u 2-0 yendiği maçta Salah nefis bir gole imza attı.

| Haber Merkezi
Salah'ın dar açıdan attığı gol
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son hafta mücadelesinde Salzburg sahasında Liverpool'u ağırladı.

SALAH'IN GÜZEL GOLÜ

Premier Lig ekibi Salah ve Keita'nın golleriyle 2-0 kazanarak lider olarak son 16 turuna yükseldi. Mücadeleye Mısırlı yıldız Salah'ın attığı şahane gol damga vurdu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

58. dakikada rakibin geri pasında araya giren deneyimli futbolcu kaleciyi de geçip dar açıdan ayak içiyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Bu sonucun ardından konuk ekip Liverpool 13 puanla grubu zirvede tamamlarken, ev sahibi RB Salzburg ise 7 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı.

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