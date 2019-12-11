Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 Salah'ın dar açıdan attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Salzburg'u 2-0 yendiği maçta Salah nefis bir gole imza attı.

2 PSG-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Fransa'da PSG'yle karşı karşıya gelecek.

3 Genç yıldız Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti Barcelona'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Ansu Fati, İnter maçında kaydettiği galibiyet golüyle, Devler Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.

4 Alex de Souza, Kadıköy'deki heykeliyle poz verdi Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerinden Alex de Souza'nın, Kadıköy'de kendisi için dikilen heykelinin önünde poz verdiği fotoğraf, sosyal medyada beğeni topladı.

5 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçların oynandığı haftada ilk 8 maçın ardından sonuçlar belli oldu.

6 Mbaye Diagne'den Kayserispor formalı paylaşım Mbaye Diagne, saha dışında gündemde olmaya devam ediyor. Golcü oyuncunun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kayserispor formasıyla spor salonunda çalıştığı görüldü.

7 Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular Süper Lig'de yıl sonu sözleşmesi bitecek olan birçok oyuncuyu sizler için derledik. İşte o isimler...

8 Trabzonspor, TFF'nin aldığı karara tepki gösterdi TFF'nin harcama limitlerindeki sapmayı yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasına karşı çıkan Trabzonspor, Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.

9 Arjantin basını: Riquelme, Isla'yı istiyor Arjantin basınında yer alan habere göre Boca Juniors'ta futbolun patronu olan Juan Ramon Riquelme'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın peşinde olduğu ifade edildi.