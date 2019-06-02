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Salah'ın golü Mısırlıları sevince boğdu

Şampiyonlar Ligi finalini 2-0 kazanan Liverpool'un maçını, golcü Muhammed Salah'ın, memleketi Mısır da canlı olarak takip etti. Salah'ın golü ülkeyi sevince boğdu.

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Şampiyonlar Ligi'nde takımı Liverpool'u muhteşem bir performans ile finale kadar taşıyan Muhammed Salah'ı final maçınca Mısırlılar büyük bir heyecan ile takip etti.

Maçın ilk düdüğünden itibaren televizyonlarının başına kurulan Mısırlılar, Salah'ın golü ile sevince boğuldu.

ÜLKEDE ZAFER KUTLAMALARI

Salah'ın kullandığı penaltının gol olmasının ardından Mısırlılar büyük bir sevinç yaşarken, mutluluktan birbirlerine sarıldılar. Özellikle Salah'ın da etkisi ile gelen Liverpool galibiyetini Mısırlılar doyasıya kutladı.

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