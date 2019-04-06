Salah'ın Robertson'a attığı vücut çalımı

Premier Lig'de Manchester City'le Liverpool arasında kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Kırmızılıar, dün Southampton deplasmanında geriden gelip kazanırken, Salah'ın gol sevinci sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

GOL SEVİNCİNDE BİLE ÇALIM ATIYOR

Mücadelenin 80. dakikasında sahneye çıkan Mısırlı yıldız attığı golle takımını 2-1 mne öne geçirdi. Geriden gelip skor avantajını yakalamanın sevincini yaşayan Liverpoollu futbolcular takım arkadaşları Salah'a doğru koştu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Bu esnada Robertson, Salah'ın üstüne atlamak istedi ancak yıldız oyuncu şık bir vücut çalımıyla arkadaşında sıyrıldı ve sevincini doyasıya yaşadı.

Salah'ın bu hareketi sosyal medyada birçok futbolsever tarafından paylaşılırken, "Salah gol sevincinde bile çalım atıyor" yorumları yapıldı.

Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Liverpool puanını 82 yaptı.