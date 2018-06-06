Salah'ın son durumu

Teknik direktör Hector Cuper, Şampiyonlar Ligi finalinde omzundan sakatlanan Salah'ın durumu ile iyimser konuştu. Muhammed Salah'ın Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanması Mısırlılar kadar onu Dünya Kupası’nda izlemek isteyen futbolseverleri de endişelendirmişti.

Salah'ın tedavisi Mısır Milli Takımı kampında tüm hızıyla sürüyor. Milli takımın Arjantinli teknik direktörü Hector Cuper, yıldız oyuncunun kupadaki ilk maçlarına kadar hazır duruma geleceğini söyledi.

"SALAH İYİ BİR TEDAVİ GEÇİRİYOR"

Cuper, “Çok iyi bir tedavi süreci geçiriyor. Omzunu güçlendirmek dışında form durumunu korumak için bazı egzersizler yapıyor. Ancak tabii ki hala hareketlerinde tam bir özgürlük yok. Yine de işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. 8 ya da 9 Haziran'da Uruguay’la oynayacağımız maçtan birkaç gün önce takımla çalışmasını umuyoruz” dedi.

Cuper, Salah'ın sakatlanmasına neden olduğu iddia edilen Real Madrid’li Ramos'un "Salah iğneyle oyuna devam edebilirdi" şeklindeki açıklamasını da değerlendirdi. Cuper, “Ben bir doktor değilim. Ramos'un da doktor olduğundan emin değilim. Ama şuna eminim eğer salah oyunda kalabilecek olsaydı kesinlikle devam ederdi. Şampiyonlar Ligi finalinde yer almak hayatta sıklıkla elinize geçen bir fırsat değildir. Sakatlığı ciddi olmasaydı Salah kesinlikle sahada kalırdı" ifadelerini kullandı.