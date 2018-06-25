Salah'lı Mısır Dünya Kupası'nda sıfır çekti

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in 19 yaş altı takımından Güven Yalçın'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar 19 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Rüştü Reçber: Cocu Türk futbolunu değiştirecek

Rüştü Reçber, bir dönem Barcelona'da beraber oynadığı Cocu'yu değerlendirdi. Cocu'nun sadece F.Bahçe'yi değil Türk futbolunu da değiştireceğini ifade etti.