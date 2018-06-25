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Salah'lı Mısır Dünya Kupası'nda sıfır çekti

Mısır, Dünya Kupası A grubu son maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu.

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Salah'lı Mısır Dünya Kupası'nda sıfır çekti

Dünya Kupası A Grubu 3. maçında, ilk iki maçını kaybeden iki takım Suudi Arabistan ve Mısır karşı karşıya geldi.

Volgograd Arena'da oynanan mücadeleyi Suudi Arabistan, son dakikada attığı gol ile 2-1 kazandı.

SALAH İLK GOLÜNÜ ATTI

Mısır, yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın golüyle öne geçerken, Suudi Arabistan'ın beraberlik sayısını 45+6. dakikada penaltıdan Salman Al Faraj kaydetti.

MISIR SON DAKİKADA YIKILDI

Karşılaşmanın 1-1 bittiği düşünülürken Suudi Arabistan, 90+4. dakikada galibiyet golüne ulaştı. Salem'in uzatmanın son dakikasında bulduğu golle Suudi Arabistan, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kasımpaşa forması giyen Trezeguet, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 81 dakika süre buldu.

Bu sonucun ardından Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda 3 puana ulaşırken Mısır ise turnuvayı puansız kapattı.

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