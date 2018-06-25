Salah'lı Mısır Dünya Kupası'nda sıfır çekti

Dünya Kupası A Grubu 3. maçında, ilk iki maçını kaybeden iki takım Suudi Arabistan ve Mısır karşı karşıya geldi.
Volgograd Arena'da oynanan mücadeleyi Suudi Arabistan, son dakikada attığı gol ile 2-1 kazandı.
SALAH İLK GOLÜNÜ ATTI
Mısır, yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın golüyle öne geçerken, Suudi Arabistan'ın beraberlik sayısını 45+6. dakikada penaltıdan Salman Al Faraj kaydetti.
MISIR SON DAKİKADA YIKILDI
Karşılaşmanın 1-1 bittiği düşünülürken Suudi Arabistan, 90+4. dakikada galibiyet golüne ulaştı. Salem'in uzatmanın son dakikasında bulduğu golle Suudi Arabistan, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kasımpaşa forması giyen Trezeguet, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 81 dakika süre buldu.
Bu sonucun ardından Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nda 3 puana ulaşırken Mısır ise turnuvayı puansız kapattı.