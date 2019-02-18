Sala'nın ailesi: Kaza değil öldürüldü

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan ancak Manş Denizi'ne düşen uçakta hayatını kaybeden Emiliano Sala için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sala'nın kuzeni Martin Gatti, Arjantinli futbolcunun öldürülmüş olabileceğini söyledi.

"BU BİR KAZA DEĞİL"

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Gatti, "Bence bu bir kaza değil. Emiliano Sala öldürülmüş olabilir. Emiliano'nun ailesi de aynı şekilde hissediyor. Yapılan çok yanlış var." dedi.

"HER ŞEY BAŞTAN ARAŞTIRILMALI"

Kazanın araştırılması gerektiğine vurgu yapan Sala'nın kuzeni, "Mahkemelerin araştırması gerekiyor. Bu şekilde bitemez. 'Uçak düştü ve iki kişi öldü. Basit bir kaza' şeklinde yorumlanmamalı. Sözleşme imzaladıkları zaman, Sala'yı o uçağa koyan, uçağı organize eden, pilotu kiralayan, her şey araştırılmalı." şeklinde konuştu.

Emiliano Sala'nın kuzeni Martin Gatti son olarak "İşin içinde çok fazla çıkar ve para olduğu zaman başkalarının hayatını umursamayan insanlar var" ifadelerini kullandı.