Sala'nın cenazesi Arjantin'e getirildi

Transfermarkt'ın bilgilerine göre ara transfer döneminin kapanmasının ardından Süper Lig'de yer alan futbolcuların toplam değeri 633 milyon 950 bin euro oldu.

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Bu sezon ülke puanına en çok katkı yapan takımlar

Türk takımlarının bu sezon ülke puanına yaptıkları katkı belli oldu. Beşiktaş, gruplardan bile çıkamamasına rağmen topladığı 9.5 puanla zirvede yer aldı.