Sala'nın cenazesi Arjantin'e getirildi

Emiliano Sala, 21 Ocak tarihinde Manş Denizi üzerinde geçirdiği uçak kazasının ardından hayatını kaybetmiş, ve futbol dünyasını yasa boğmuştu.
29 yaşında hayata gözlerini yuman Sala'nın cenazesi, doğduğu topraklar olan Arjantin'e getirildi. Sala'yı yaşıyan cenaze aracı, oyuncunun doğduğu Santa fe havalimanında görüntülenirken, cumartesi günü futbola başladığı San Martin kulübünün spor salonunda Sala için bir tören düzenleneceği belirtildi.
Yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı kasabada, Sala'nın cenazesine çiçekler bırakılacak.