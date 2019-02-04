Sala'nın düşen uçağının içinden ceset çıktı

Nantes'tan yeni takımı Cardiff City'e gitmek için bindiği uçaktan haber alınamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor.

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçağın enkazına dün resmen ulaşılırken bugün konuyla ilgili çok önemli bir gelişme daha yaşandı.

CESEDİN KİME AİT OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Büyük Britanya Hava Kazaları Soruşturma Dairesi'nden yapılan açıklamada Sala ve pilot David Ibbotson'un içinde bulunduğu uçağın enkazının içinden bir ceset çıktığını duyurdu.

Cesedin kime ait olduğu henüz bilinmezken uçağın son görüntüsü de kamuoyuyla paylaşıldı: