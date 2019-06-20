Sala'nın ölümü hakkında gözaltı

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak İngiltere'de bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Sala'nın ölümününe neden olan koşullara ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttükleri ve Sivil Havacılık İdaresi dahil değişik kurumlarla çalışmaya devam edecekleri belirtildi.

Bu soruşturma kapsamında olası bir suça ilişkin delil olup olmadığına bakılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Araştırmalarımızın sonucunda bugün Kuzey Yorkshire bölgesinden 64 yaşındaki bir erkek, hukuka aykırı eylem yoluyla kazara adam ölümüne neden olma şüphesiyle gözaltına alındı." denildi.

İsmi açıklanmayan kişinin daha sonra serbest bırakıldığı, ancak soruşturmanın halen devam ettiği vurgulandı. 28 yaşındaki Arjantinli santrafor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu. 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.