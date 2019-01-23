Cardiff City'ye imza attıktan sonra Fransa'ya dönen ve Nantes'taki takım arkadaşlarına veda eden 28 yaşındaki Sala'nın Pazartesi günü Galler'e gitmek üzere özel bir uçakla yola çıkmıştı.

Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Sala'nın bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı yayınlandı.

"UÇAK PARÇALANACAK GİBİ"

Kayıtta Sala'nın arkadaşına 'Uçak parçalara ayrılacak gibi. Eğer benden 1,5 saate haber alamazsanız, sebebini biliyorsunuz" dediği duyuluyor.

Sala'nın son ses kaydı: Uçak parçalanıyor - İZLE

BABASI: ÇARESİZİM

Fransız basınına konuşan Emiliano Sala'nın babası ise, "Hiçbir şey bilmiyoruz, çaresizim" diye konuştu. Sala'nın babası "Uçak Cardiff City'nin sahibine aitti" dedi.

HİÇBİR İZ BULAMIYORUZ

Dün gün boyu süren aramalardan sonuç alınamazken, yetkililer, "Channel Adaları, İngiltere ve Fransa'nın katılımıyla yapılan 15 saatlik aramada suda bazı nesnelere rastlandı. Bunların kayıp uçağa ait olduğunu teyit edemiyoruz. Yolculara ait hiçbir iz bulamadık. Suya iniş yapmışlarsa hayatta kalma şansları bu aşamada maalesef çok az" açıklamasını yaptı.