Sala'nın WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!

Nantes'tan Cardiff City'ye 15 milyon euroluk rekor bir bedelle transfer olan Emiliano Sala, yeni takımına gitmek için bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Tüm futbol dünyasını yasa boğan ancak şu sıralar bonservisinin ödenip ödenmeyeceği konuşulan Arjantinli golcü hakkında en çok merak edilen konulardan biri de açıklığa kavuştu.

CARDİFF'İN UÇUŞ TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Transfere aracılık eden İskoç futbolcu menajeri Willie McKay, BBC'ye verdiği röportajda Sala'nın uçuş konusunda Cardiff tarafından yalnız bırakıldığını söylese de gerçeğin bu olmadığı ortaya çıktı. Fransa'da yayım yapan Ouest-France gazetesi, Sala'nın uçağa binmeden önceki WhatsApp mesajlarını yayımladı.

Oyuncunun Cardiff kulübünde çalışan bir görevliyle olan mesajlaşmasında şunları yazdığı görülüyor: "İyiyim dostum. Willy McKay beni aradı. Yarın Nantes'a uçuyorum. Oradan da pazartesi akşamı Cardiff'e uçacağım."

İNGİLİZ VE FRANSIZ KULÜPLERİ PARANIN PEŞİNDE

Bu mesajların ardından Sala'nın uçağını ayarlayan kişinin bizzat McKay'ın kendisi olduğu kesinleşmiş oldu. Cardiff kulübü de daha önce yaptığı açıklamada oyuncu için bir uçuş teklifinde bulunduklarını ancak bunun reddedildiğini belirtmişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City, Fransa temsilcisi Nantes'a Sala'nın 15 milyon sterlinlik bonservisin ilk taksidini ödememiş ve FIFA'nın bu konuda soruşturma başlatmıştı.

WhatsApp mesajlarını yayınlayarak kendilerini aklamaya çalışan İngilizler, böylece bonservis bedelinden kurtulmayı hedeliyor.