Sala'yı taşıyan uçak için soruşturma başlatıldı

Manş Denizi üzerindeyken radardan kaybolan Piper PA-46 Malibu tipi uçak için 3 gündür arama çalışmaları yürüten Guernsey Polisi, yapılan yoğun incelemelere rağmen uçakla ilgili hiçbir ize rastlamadıklarını belirterek aramalara son verdiklerini açıklamıştı.

Sala'nın son ses kaydı: Uçak parçalanıyor - İZLE

28 yaşındaki futbolcuyla ilgili tüm ümitleri bitiren bu duyuru sonrası bugün Birleşik Krallık Hava Kazaları Araştırma Şubesi, söz konusu uçağın uçuşa uygun olup olmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BBC'ye konuşan Sivil Havacılık Otoritesi Danışmanı Alastair Rosenchein ise "Tek motorlu bir uçağın içindeki yolcularla birlikte kış mevsimi, gece vakti ve denizaşırı bir uçuş gerçekleştirmesi ciddi bir problem. Bu, gerçekten çok kötü bir kombinasyon." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Guernsey Polisi'nin arama çalışmalarını durdurma kararına hem Sala'nın kız kardeşi Romina Sala hem de Nantes kulübünden tepki geldi.

Romina, ESPN'e yaptığı açıklamada "İçimden bir ses Emiliano'nun hâlâ yaşadığını söylüyor. O, bir savaşçı. Onun ve pilotun Manş Denizi'nin ortasında bir yerde olduklarını biliyorum. Lütfen aramaları durdurmayın." diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

MAFYA İDDİASI

Sala’nın geçen yıl ayrıldığı model sevgilisi Berenice Schkair (27) “Bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum. Futbol mafyası soruşturulsun” diyerek ortaya büyük bir iddia attı.