Salih: Ben de Erdoğan'la fotoğraf çektirirdim

Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Salih Uçan, DHA'ya konuştu.

İşte o röportajın bir kısmı:

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da büyük tepkilerle karşılaştı. Avrupa'da oynayan bir Türk futbolcu olarak sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun?

HAKSIZLIK YAPILDI

"Cumhurbaşkanımız isterse ben de çektiririm tabii ki fotoğraf. Sonuçta bir Türk oyuncu, Almanlar da bunu biliyor. Bence haksızlık oldu, sonuçta bir Türk oyuncu ve Türkiye'nin cumhurbaşkanı bir fotoğraf çektirmek istediğinde, bir davetiye gönderdiğinde her Türk gider. Sonuçta Almanya'da oynayanların hepsi de Alman değildir. Kendi ülkelerinden birileri çağırdığında başkası gitse aynı şey ona yapılır mıydı, önemli olan o."