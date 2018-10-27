Salih: F.Bahçe'de kalsaydım daha çok kazanacaktım

İtalya Serie A takımlarından Empoli forması giyen Türk futbolcu Salih Uçan, İtalya basınına röportaj verdi.

Empoli'deki ilk golünü geçen hafta atan Salih, ''Geçen hafta attığım gol çok önemliydi. Çünkü o maçta kaybetmeyi hak etmemiştik. Kaybetseydik çok üzülecektik. Uzun süre saha dışında kalınca moraliniz ve kendinize güveniniz azalıyor. Ancak şu anda her şey benim için çok iyi. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Herkes gibi ben de sürekli oynamak istiyorum. Bunun kolay olmadığını da biliyorum çünkü Empoli'de çok iyi oyuncular var.'' diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN PARA DEĞİL

Futbolda önemli olanın para olmadığını belirten Salih Uçan, ''Fenerbahçe'de kalmış olsaydım daha çok para kazanacaktım ama benim için önemli olan para değil. Empoli belki kağıt üzerinde küçük bir takım olarak gözüküyor ama hiç küçük değil.'' sözlerini kullandı.