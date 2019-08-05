Salih: Kader, belki F.Bahçe'ye geri dönerim

Fenerbahçe ve Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Salih Uçan, son olarak Empoli'den Alanyaspor'a transfer oldu ve beIN SPORTS'a konuştu.

İşte Salih'in açıklamaları:

"EROL HOCA MALATYA'DA ÇOK İYİ İŞLER BAŞARDI"

"Erol hocamla telefonla konuştuk, lig bittikten sonra, sıcağı sıcağına İnter maçı sonrası konuştuk. Hasan başkan hemen aradı, "Salih ne yapıyorsun? Seni takımda görmek istiyorum" dedi. Başkan beni aradığında lig yeni bitmişti İtalya'da, 4-5 gün içinde aramıştı. Bende "Başkanım biraz beklemek istiyorum ama sonrasında seve seve neden olmasın" dedim. Yaklaşık 25 gün sonra Erol hocam aradı, "Salih ne yapıyorsun? Seninle görüşmek istiyorum" dedi. Hocamla birlikte ne yapabileceğimizi, hedeflerimizi konuştuk."

"Erol hoca da geçen sene Malatya'da çok iyi işler başardı, o da antrenörlük kariyerinde çıkışta bir hocamız. Hedefimiz var ama kendi içimizde. Şu anda görüyorum ki takım olarak iyi gidyoruz."

Eski takımı Fenerbahçe ile ilgili konuşan genç futbolcu şunları söyledi:

"FENERBAHÇE'DE İYİ İŞLER BAŞARDIK"

"Fenerbahçe'de ilk sezonumda bireysel olarak iyi işler başardık. Ligi 1. bitirdik, Türkiye şampiyonu olduk, ben çeyrek finalde golü attım ve üst tura çıktık. Çok iyi işler yaptık. Ben, Bruno Alves, Alper Potuk ve Holmen geldi ama az forma şansı buluyordum."

Fenerbahçeye dönüşü sonrasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Salih, "Kariyer planı yanlışları oldu, sakatlıklar da oldu, şanssızlıklar da oldu. Geçen sene Cocu geldiğinde, antrenmanlarda topa kaydım ayak bileğim burkuldu, 16 gün antrenman yapamadım. Bir beklenti var, tam karşılayacaksın, e hoca gelmiş. Ali Koç yeni başkan seçilmiş, bir vizyon var, taraftarın beklentisi var, 16 gün dışarda kaldım, yine geriye düştüm." dedi.

Fenerbahçe formasıyla geçirdiği ilk sezona da atıfta bulunan Uçan, "Aykut Kocaman zamanı bana rüya gibi geliyordu. Genç oyuncuydum, farkında değildim. İlk maça çıktığımda Alex gol attı ve kadroda değildim. O an hayatımın en büyük maçıydı. "Bu ne dedim, burda nasıl oynayacağım" dedim. Gençken herşey çok hızlı geçiyor. O anda düşünemiyorsun, "Burada çıkacağım, oynamayacağım" diyorsun. Sonra kademe kademe gerçekleştiriyorsun." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNER Mİ

Fenerbahçe'ye dönüşü ile ilgili sorulan soruya ise "Kader! Alanyaspor'un oyuncusuyum şu an. Geçen sene Empoli'deydim, 2 sene imza atmıştım. Bu sene Alanyaspor'dayım, geçen sene bu soruyu sorsaydın yine kader derdim. Hayırlısı olsun bakalım. Merih kardeşim de buraya geldi, buradan yükseldi. Alanyaspor Fenerbahçe'ye uğurlu geliyor." dedi.

"GÜZEL BİR SEZON OLSUN"

Açıklamalarına devam eden Salih Uçan, "Kader! Alanyaspor'un oyuncusuyum şu an. Geçen sene Empoli'deydim, 2 sene imza atmıştım. Bu sene Alanyaspor'dayım, geçen sene bu soruyu sorsaydın yine kader derdim. Hayırlısı olsun bakalım. Merih kardeşim de buraya geldi, buradan yükseldi. Alanyaspor Fenerbahçe'ye uğurlu geliyor." diyerek Fenerbahçe'ye yeni sezon öncesi başarılar diledi.

"10 MİLYON EURO'YA KADAR ÇIKMIŞLARDI"

Roma'ya transferi ile ilgili de konuşan oyuncu, "Sabatini beni izlemiş ve transfer etmek istemişti, 10 milyon euroya kadar çıkmıştı. Aziz başkan da bana "Salih sen gitmeyeceksin, burada kalacaksın" diyordu. Ben az forma şansı buluyordum, bu işte oynadığın kadar varsın. Sonra Sassuolo'dan teklif de geldi. Bakıyorsun, Roma kapısı açılmıştı, geleceği de göremiyorsun. Karar vermesi kolay olmadı ama Roma seçeneği bir anda gerçekleşti." şeklinde konuştu.