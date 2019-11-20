Salih Uçan: Avrupa'da Türkleri sevmiyorlar

Asker selamı veren futbolcuların yaşadığı sıkıntılara değinen Salih Uçan, Avrupa'da Türklerin sevilmediğini söyledi.

Sporx'e konuşan Salih'in sözleri şu şekilde:

SORU: "Asker Selamı"ndan dolayı Avrupa'da hedef tahtasına koyulduk ve tabir-i caizse çifte standart uygulamaların tam ortasında kaldık. Genç yaşta Avrupa deneyimi yaşayan Salih Uçan, "Avrupa'da Türklere olan bakış açısını" bize anlatır mı?

CEVAP: "Türkler, Avrupa'da çok sevilmiyor! Ben, Roma'da oynarken mesela beni çok seviyorlardı, aram taraftarla çok iyiydi. Roma'da oynadığım dönemde; ülkemizde bir ara bombalar patlıyordu; ben, milli takıma geliyordum; Rossi bana diyordu ki, "Önemli maç değilse Türkiye'ye gitme, çok tehlikeli orası". Roma'da fizyoterapistimiz vardı, "Salih, ben tatile gideceğim, Antalya güvenilir mi, savaş var mı orada, bomba patlıyor mu" diye soruyordu! Antalya'da ne bombası patlayacak, ne savaşı olacak Antalya'da! Yurtdışında Türkiye deyince sanıyorlar ki her yerde savaş var, o yüzden "biz" bayağı bir savaşcı gözündeyiz, insanlar sürekli bombayla kendini patlatıyor sanıyorlar. Türklerin, Avrupa'da sevildiğini düşünmüyorum. Enver Cenk Şahin, Asker Selamı verdiği için sözleşmesi iptal edildi ve bunun birçok örneği var; bu da zaten bizim Avrupa'da sevilmediğimizin bir göstergesi."