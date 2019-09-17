Salih Uçan: Fenerbahçe'ye karşı oyamak zordur

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da orta saha futbolcusu Salih Uçan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki futbolcu, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynamanın zor olduğunu ama mutlu olduğunu söyledi.

"KALİTELİ AYAKLARA SAHİBİZ"

İlk yarı sonunda golü bulmalarının olumlu etki ettiğini söyleyen Salih, "Zor bir maç olacağı kesindi. Ligin birincisiyle ikincisi oynadı. Takım olarak hafta içinde konuştuk, zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarı bitmeden golü bulmak çok iyiydi. İkinci yarıya moralli başlamış olduk. Kaliteli ayaklara sahip olduğumuz için skora etki edecek hamleleri yapabiliyoruz. Güzel bir ekip, güzel bir çıkış yakaladık. 4'te 4 oldu, keyfimiz yerinde." dedi.

"UEFA'DA YARI FİNAL OYNADIM, KOLAY DEĞİL"

Fenerbahçe'ye karşı oynamanın kolay olmadığını söyleyen genç futbolcu, "Roma'da hazırlık maçında Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Buca'da oynarken de Kupa maçında oynadım. Fenerbahçe'ye karşı oynamak her zaman zordu. Ben Fernerbahçe'yle şampiyonluk yaşadım, Türkiye Kupası kaldırdım, UEFA'da yarı final yaptım, kolay değil. Fenerbahçe taraftarı bana beste yaptı. Hocama, arkadaşlarıma karşı oynamak kolay olmadı. Takımımız iyi gidiyor şimdi önemli olan o. İstanbul'da oynamama gerek yok ben zamanında İtalya'da da İsviçre'de de oynadım. Önemli olan kafamın rahat olduğu yerde oynamam." ifadelerini kullandı.