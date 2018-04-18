Salih Uçan, Sion'da da yapamadı

Fenerbahçe'nin daha önce Roma'ya kiraladığı ve 2 yıllık sözleşme sonunda sarı-lacivertli ekine gerç gönderilen Salih, bu kez de İsviçre'de tutunamadı.

SİON'DA DA DİKİŞ TUTTURAMADI

Sion, Avrupa'dan aldığı 2 yıl men cezası sonrası Fenerbahçe'den kiraladığı Salih Uçan'ı geri gönderme kararı aldı. Sochaux, 950 bin euro alacağı nedeniyle Sion'u UEFA'ya şikayet etmiş ve İsviçre ekibi bu yüzden ceza almıştı.

İsviçre temsilcisi 24 yaşındaki orta sahanın satın alma hakkını kullanmayacak. Daha önce Roma'dan geri dönen Salih, Fenerbahçe'de 1 yıl geçirmiş ancak yine beklentileri karşılayamadığı için Sion'a kiralanmıştı.