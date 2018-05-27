Salih Uçan Süper Lig'e dönüyor

İç transferde yabancı futbolcular Serginho ve Barbosa ile masaya oturan yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın peşine düştü.

Geçtiğimiz sezonu İsviçre'nin Sion takımında kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için çalışmalara başlayan yönetimin, Salih'e teklifini sunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ile 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan Salih için ısrarcı davranan Akhisarspor'un transferi en kısa sürede bitirmesi bekleniyor.

Salih Uçan Sion'da 19 lig, 1 de kupa maçında forma giyerken toplamda 2 kez fileleri sarstı.

"AYAKKABILARIMI KENDİM YIKIYORUM"

Salih daha önce yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe’de malzemeni atıyorsun sepete, ayakkabını bırakıyorsun. Malzemeci abilerimiz temizliyor. Eşyalar yıkanıyor, yerine asılıyor. İtalya’da ve Sion’da böyle değil. Ayakkabını kendin temizliyorsun. Filenin içine eşyalarını atıyorsun. O yıkanıyor. Sonra o fileyi getiriyorlar ve kendin asıyorsun malzemeni. İtalya’ya gittiğimde oturma iznim bir hafta içinde çıktı. Sion’dan ise 2.5 ayda çıktı. ‘Biraz fazla değil mi?’ diye sordum. ‘Salih, burada futbol o kadar önemli değil.’ cevabını verdiler. Sıraya giriyorsun. Sıra ne zaman geliyorsa o zaman alıyorsun.” demişti.