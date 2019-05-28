Salih Uçan'ın düşüşü devam ediyor

İtalya'da 38. hafta maçında Inter'le karşı karşıya gelen Empoli, rakibine 2-1 yenilince Serie A'ya veda etmiş oldu.
SALİH'İN DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin 2012-2013 sezonunda Bucaspor'dan transfer ettiği Salih Uçan, ortaya koyduğu performansla kısa sürede kendisini sevdirmeyi başarmıştı.
Ancak Salih "geleceğin yıldızı olur" diyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.
Roma ve Sion maceralarının ardından Empoli'ye satılan 24 yaşındaki futbolcu, burada da beklentileri karşıyamadı.
İtalyan ekibinde 14 maçta forma giyen Salih, sadece 1 gol 1 asistlik performans sergileyebildi. Salih eğer başka bir takıma satılmazsa önümüzdeki sezon 2. ligde mücadele edecek.