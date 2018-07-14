Salih Uçan'ın kamp performansı

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen patlamayı yapamayan, önce Roma'ya sonra Sion'a kiralanan Salih Uçan, Cocu'nun gelişiyle kendini toparladı.
FİZİK DEĞERLERİNİ İKİYE KATLADI
Fenerbahçe'de geçen sezonu istenilen seviyede tamamlayamayan Mauricio Isla ve Salih Uçan da yeni sezon öncesi hırs dolu. Geçen yılı Sion'da kiralık olarak geçiren Salih de ölçümlerde ortaya çıkan rakamlarıyla teknik heyetin takdirini topladı.
Saha içi performansı ile Cocu'nun gözüne girmeye başlayan Salih, kamp döneminde başlayan ölçümlerdeki fiziksel değerlerini neredeyse ikiye katladı.
Fiziksel değerler açısından başı çekenlerden biri olan Salih'in saha içinde daha özgür ve öz güvenli olmasını isteyen Cocu; Salih'in tekniğinin çok özel olduğunu düşünüyor.
24 yaşındaki futbolcuyu kanatlarda da deneyen Hollandalı teknik adam, onu joker gibi kullanmanın hesaplarını da yapıyor. Salih geçen sezon Sion'da 19 maçta 2 gol atmıştı.