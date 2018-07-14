1 Barcelona'nın gündeminde Pogba var İspanya basını, Pogba'nın menajeri Raiola'nın Fransız yıldızı Barcelona'ya önerdiğini yazdı.

2 Salih Uçan'ın kamp performansı İsviçre'de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun en çok beğendiği isimlerin başında Salih Uçan geliyor. Salih fizikssel ölçümlerde de takımın en iyisi durumunda.

3 Rıdvan Dilmen: VAR sistemi Türkiye'de başarılı olamaz Rıdvan Dilmen, yeni sezonda uygulamaya girecek olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle Türkiye'de sağlıklı kararlar verilemeyeceğini ifade etti.

4 Janssen Fenerbahçe'ye dönüyor Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Hollandalı Janssen'i 1 yıl daha kiralamak için Tottenham'la görüşüyor.

5 Galatasaray, Anderlecht'ten stoper alıyor Belçika basını, Galatasaray'ın Denayer'i Manchester City'den transfer edememesi durumunda Anderlect forması giyen Kara Mbodj'yi alacağını yazdı.

6 Selçuk İnan: Bu sene Kadıköy'de kazanırız Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, Kadıköy'de baskının artık Fenerbahçe'nin üzerinde olduğunu ve bu sezon galip geleceklerini ifade etti.

7 Cocu: Herkes egolarını bir kenara bırakmalı Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, İsviçre 2'nci Lig ekibi Lozan'a 2-1 yenildikleri hazırlık maçının ardından bazı futbolcuların egolarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

8 Modric Dünya Kupası'nı istiyor Hırvatistan Milli Takımı'nın Kaptanı Luka Modric, Dünya Kupası'yla kazandığı tüm Şampiyonlar Ligi kupalarını takas edebileceğini söyledi.

9 Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu İstanbul'a getirdi Fenerbahçe, genç bir yeteneği daha kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, NEC Nijmegen forması giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu imza attırmak için İstanbul'a getirdi.