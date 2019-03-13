Salih Uçan'ın takımı Empoli'ye yeni teknik direktör

Karius'un sözleşmesini feshetmek isteyen yönetimin tazminat maddesine takıldığı ortaya çıktı. Eğer Beşiktaş, Liverpool’un izni olmadan Alman kaleciyi gönderirse 15 milyon TL tazminat ödeyecek.

Juventus'un Atletico Madrid'i 3-0 yendiği maçta tüm golleri atarak karşılaşmaya damga vuran Ronaldo, Devler Ligi'nde 8. defa hat-trick yaparak Messi'yi yakaladı.

Ronaldo, 8. kez hat-trick yaptı

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasay-Beşiktaş derbisine Japon futbolseverler büyük ilgi gösteriyor. Maçı izlemek isteyenler şimdiden 2 bin Passolig başvurusu yaptı.

Ersun Yanal, Sivasspor maçında sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. Sol bekte forma bekleyen İsmail'i yine yedek başlatacak olan tecrübeli teknik adam, kalede ise Harun Tekin'e görev verecek.

Fırat Aydınus, yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile kavga ettiği için PFDK'ya sevk edilmişti. Disiplin Kurulu'nun Aydınus'la ilgili kararını kısa sürede açıklayacağı öğrenildi.

Romanya basını, Mircea Lucescu'nun gelecek sezon oğlu Razvan Lucescu ile ile siyah-beyazlı takımda görev alacağını öne sürdü.

Beşiktaş, Lucescu ve oğlu ile görüştü

1 Ronaldolu Juventus çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Juventus İspanyol temsilcisi A.Madrid'i 3-0 yenerek çeyrek final biletini kaptı.

2 Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, Juventus-Atletico Madrid maçının yıldızı Ronaldo olur demişti. Terim'in öngörüsü gerçekleşti.

3 M.City Schalke'yi farklı geçti Manchester City Schalke'yi 7-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

4 Beşiktaş'tan maaş alamayan futbolcular Beşiktaş'ta bu sezon sık sık yaşanan maaş krizi son olarak Karius'u da etkiledi. Alman kaleci siyah-beyazlı ekibi FIFA'ya şikayet etti.

5 Ronaldo, 8. kez hat-trick yaptı Juventus'un Atletico Madrid'i 3-0 yendiği maçta tüm golleri atarak karşılaşmaya damga vuran Ronaldo, Devler Ligi'nde 8. defa hat-trick yaparak Messi'yi yakaladı.

6 Burak, Milli Takım'a dönüyor, Arda davet bekliyor Şenol Güneş'in A Milli Takımımızın aday kadrosunu cuma günü açıklaması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın Burak Yılmaz'ı kadroya çağıracağı ifade ediliyor.

7 Japonlar derbi için Passolig'e başvurdu Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasay-Beşiktaş derbisine Japon futbolseverler büyük ilgi gösteriyor. Maçı izlemek isteyenler şimdiden 2 bin Passolig başvurusu yaptı.

8 Kagawa: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum Siyah-beyazlı taraftarlardan çok etkilendiğini belirten Kagawa, Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Yönetim, sezon sonunda Borussia Dortmund'la görüşmelere başlayacak.

9 PFDK'da gündem Fırat Aydınus Fırat Aydınus, yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile kavga ettiği için PFDK'ya sevk edilmişti. Disiplin Kurulu'nun Aydınus'la ilgili kararını kısa sürede açıklayacağı öğrenildi.