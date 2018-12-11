Salihamidzic: Ribery sezon sonu ayrılacak

Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in menajeri Hasan Salihamidzic, Fransız oyuncu Frank Ribery'nin, takımda son sezonu olacağını düşündüğünü söyledi.

Salihamidzic, yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Frank Ribery'nin sahada sorumluluk üstlendiğini ve takımın önemli oyuncularından olduğunu belirtti.

RİBERY BÜYÜK BİR OYUNCU

Bayern Münih'te değişim yılının yaşandığına işaret eden Salihamidzic, Ribery'nin, takımda son sezonu olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Başkan bunu söyledi ve öyle olacağını da düşünüyorum." cevabını verdi. Salihamidzic, bu konuyu, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ve Başkan Uli Hoeness ile konuştuğunu kaydetti.

Fransız futbolcuya, kariyerini sonlandırdıktan sonra kulüpte başka bir görevin de verilebileceğini ifade eden Salihamidzic, "Her şeyi konuşabiliriz. Kulüpte bir dönemi şekillendirdi. Arjen Robben gibi büyük bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Ribery, 2007'den beri Bayern Münih formasını giyiyor. Bu arada, Hollandalı futbolcu Arjen Robben de bu sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.