Salzburg: Berisha için Fenerbahçe ile görüşüyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği harcama limitlerini 82 milyon TL aşan Fenerbahçe, bir yandan bu sorunu çözmek için uğraşırken diğer taraftan ise transfer çalışmalarını sürdürüyor.

KOSOVALI GOLCÜ GÜNDEMDE

Falette ile savunma hattını güçlendiren sarı-lacivertli ekip, forvet bölgesine takviye yapmak için görüşmelere devam ediyor.

Kosovalı Muriç'in yanına düşünülen isim, vatandaşı Mergim Berisha. Fenerbahçe, Avusturya ekibi Salzburg'ta forma giyen 21 yaşındaki golcü için temasta.

Avusturya basınından Nachrichten'e açıklamalarda bulunan Red Bull Salzburg Başkanı Siegmund Gruber, "Erling Braut Haaland ve Takumi Minamino takımdan ayrıldı. Daha da ayrılacak isimler var. Mergim Berisha için de Fenerbahçe ile görüşüyoruz." şeklinde konuştu.

Berisha, bu sezon Salzburg formasıyla 20 maçta 9 gol 6 asistle oynadı.