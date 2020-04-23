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Salzburglu futbolcular maskeyle idmana çıktı

Haftalar sonra çalışmalara başlayan Salzburglu futbolcular, altılı gruplar halinde maske takarak antrenman yaptı.

| Haber Merkezi
Salzburglu futbolcular maskeyle idmana çıktı
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Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinde çalışan futbolcular, yavaş yavaş sahaya inmeye başladı.

Bu takımlardan biri olan Avusturya'nın Salzburg ekibi ise aldığı önlemlerle dikkat çekti.

SOYUNMA ODALARI AYRI

Tesislere gelen oyuncuların, ayrı ayrı soyunma odalarına girdiği ve altılı gruplar halinde sahaya çıktıkları görüldü. 

HEPSİ MASKE TAKTI

Sporcular birbirleri ile konuşmadan çalışmalarını gerçekleştirirken, tümü maske takarak antrenman yaptı.

Sonrasında yine gruplar halinde kulüp binasına giren oyuncular, temas olmadan evlerinin yolunu tuttu.

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