Salzburglu futbolcular maskeyle idmana çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evlerinde çalışan futbolcular, yavaş yavaş sahaya inmeye başladı.
Bu takımlardan biri olan Avusturya'nın Salzburg ekibi ise aldığı önlemlerle dikkat çekti.
SOYUNMA ODALARI AYRI
Tesislere gelen oyuncuların, ayrı ayrı soyunma odalarına girdiği ve altılı gruplar halinde sahaya çıktıkları görüldü.
HEPSİ MASKE TAKTI
Sporcular birbirleri ile konuşmadan çalışmalarını gerçekleştirirken, tümü maske takarak antrenman yaptı.
Sonrasında yine gruplar halinde kulüp binasına giren oyuncular, temas olmadan evlerinin yolunu tuttu.