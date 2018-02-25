Sam Allardyce: Cenk'in atacağı gollere ihtiyacımız var

Everton, İngiltere Premier Lig'de Everton'a deplasmanda 1-0'lık skorla yenilirken, Cenk Tosun karşılaşmaya yedek başladı ve 53. dakikada Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu.

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, karşılaşmanın ardından Theo Walcott ile birlikte en pahalı transferlerinden olan Cenk Tosun'un performansıyla ilgili sorulan soruya, "Umarım kısa sürede performansını geliştirir ve ihtiyacımız olan golleri atmaya başlar. Özellikle deplasmanda atacağı gollere ihtiyacımız var." dedi.

Öte yandan Sam Allardyce, "Sonuçlara bakarsanız son sekiz iç sahada maçında 17 puan almış takımız. Ancak deplasmanda beraberlik bile alamıyoruz. tabloya bakınca 'Vay be, bu fark ne?' diye düşünüyorsunuz. Eğer yakaladığınız fırsatları kaçırırsanız, Premier Lig'de bedelini ödersiniz. Watford kadar iyi oynadık ama gol atmakta başarısız olduk." açıklamasını yaptı.