Sam Allardyce kovuldu

Fenerbahçe'nin zor da olsa hala şampiyonluk şansı bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcular mutlu sona ulaşmaları durumunda kurban keseceklerinin sözünü verdi.

Son hafta şampiyon olabilme ihtimalleri hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Bizim gönlümüzden geçen olursa, şampiyon oluruz" dedi.

Hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak olan Göztepe'de golcü futbolcu Demba Ba, geçtiğimiz sene imanın gücüyle maçlarda da oruç tuttuğunu söylemişti.

NBA Doğu Konferansı Final Serisi'nde Cleveland Cavaliers'ı konuk eden Boston Celtics, ikinci maçı da seyircisi önünde kazandı; 107-94

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Tamer Tuna'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunan Tamer Tuna "Galatasaray şampiyon olur ya da olmaz, bunlar bizi ilgilendirmez" dedi.