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Sam Allardyce kovuldu

Premier Lig'de sezonu 8. sırada bitiren Everton'da yönetim, teknik direktör Sam Allardyce'ın görevine son verdi.

Sam Allardyce kovuldu
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Everton'da Sam Allardyce dönemi sona erdi.

Everton'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tecrübeli teknik direktöre teşekkür edilirken başarı dilendi.

Everton taraftarları, birçok maçta Cenk Tosun'u oyundan aldığı için Sam Allardyce'ı ıslıklayarak protesto etmişti.

İLK ADAY MARCO SILVA

Everton'ın ilk alternatifinin sezon başında Watdord'u çalıştıran ve Ocak ayında görevinden ayrılan Marco Silva'nın olduğu belirtiliyor.

"İĞRENİYORUM"

Öte yandan İngiliz teknik direktörün kovulma kararından geç haberinin olduğu kaydedildi. İngiliz basını, Allardyce'ın "Benimle ayrılma kararı alınmış ama bana bildirilmiyor, haberim yok. Gerçekten iğreniyorum" dedi.

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