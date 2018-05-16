Sam Allardyce kovuldu

Everton'da Sam Allardyce dönemi sona erdi.
Everton'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tecrübeli teknik direktöre teşekkür edilirken başarı dilendi.
Everton taraftarları, birçok maçta Cenk Tosun'u oyundan aldığı için Sam Allardyce'ı ıslıklayarak protesto etmişti.
İLK ADAY MARCO SILVA
Everton'ın ilk alternatifinin sezon başında Watdord'u çalıştıran ve Ocak ayında görevinden ayrılan Marco Silva'nın olduğu belirtiliyor.
"İĞRENİYORUM"
Öte yandan İngiliz teknik direktörün kovulma kararından geç haberinin olduğu kaydedildi. İngiliz basını, Allardyce'ın "Benimle ayrılma kararı alınmış ama bana bildirilmiyor, haberim yok. Gerçekten iğreniyorum" dedi.