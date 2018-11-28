Samandıra'da Ersun Yanal sesleri

Mehmet Demirkol, Merkez Hakem Kurulu'nun kendi hatasını kapatmak için Hüseyin Göçek'i cezalandırdığını ifade etti.

Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir karar çıktı. Mahkeme, Terim'e 9 milyon değil 5 milyon 250 bin TL ödenmesine karar verdi.

Süper Lig'de yer alan 17 kulüp, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek için verilen kararın geri çekilmesi gerektiğini açıkladı.

1 Kulüpler Birliği: Göçek-Özkahya göreve dönmelidir Süper Lig'de yer alan 17 kulüp, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek için verilen kararın geri çekilmesi gerektiğini açıkladı.

2 Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'la görüşüyor Cocu'nun ardından geçici olarak göreve getirilen Koeman'ın Trabzonspor maçındaki performansından memnun kalmayan F.Bahçe yönetimi, Ersun Yanal'la görüşmeleri sıklaştırdı.

3 Volkan, Aatif ve Dirar'ın hatıra fotoğrafı Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatif ve Dirar antrenman sonrası birlikte fotoğraf çektirdiler.

4 TFF'nin Terim'e ödeyeceği tazminata hakkaniyet indirimi Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir karar çıktı. Mahkeme, Terim'e 9 milyon değil 5 milyon 250 bin TL ödenmesine karar verdi.

5 L.Moskova-G.Saray maçı öncesi Rusya'da hava durumu Galatasaray, bu akşam Devler Ligi'nde şansını sürdürebilmek için Lokomotiv Moskova'yı yenmek zorunda. Temsilcimizi rakip kadar hava şartları da zorlayacak.

6 L.Moskova-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında, Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

7 Real Madrid Roma'yı deplasmanda yendi Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın sahasında Real Madrid'e yenildiği maçın kırılma anı milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in boş kaleye atamadığı gol oldu.

8 Mourinho sevinçten su şişelerini tekmeledi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United Young Boys'u Fellaini'nin son dakika golüyle yenerken, mücadeleye Mourinho'nun sevinci damga vurdu.

9 Büşah Gencer: Ersun Yanal F.Bahçe'de başarılı olamaz Türk sporunun duayen ismi Büşah Gencer, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda uzun vaadede başarılı olamayacağını ifade etti.