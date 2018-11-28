Samandıra'da Ersun Yanal sesleri

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sosyal medyada organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı.
ERSUN YANAL LEHİNE TEZAHÜRAT YAPILDI
Yaklaşık 50 taraftar teknik direktör Ersun Yanal lehine uzun süre tezahürat yaparak, Fenerbahçe yönetimine eski teknik direktörlerinin takımın başına getirilmesi için çağrıda bulundu.
SOĞUK HAVAYA RAĞMEN AYRILMADILAR
Taraftarlar, yağmurlu havaya rağmen uzun süre alandan ayrılmazken, emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis ekipleri, taraftarlara dağılması için birçok kez anons yaptı.