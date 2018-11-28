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Samandıra'da Ersun Yanal sesleri

Fenerbahçeli bir grup taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplanarak, sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundu.

Samandıra'da Ersun Yanal sesleri
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Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sosyal medyada organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı.

ERSUN YANAL LEHİNE TEZAHÜRAT YAPILDI

Yaklaşık 50 taraftar teknik direktör Ersun Yanal lehine uzun süre tezahürat yaparak, Fenerbahçe yönetimine eski teknik direktörlerinin takımın başına getirilmesi için çağrıda bulundu.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN AYRILMADILAR

Taraftarlar, yağmurlu havaya rağmen uzun süre alandan ayrılmazken, emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis ekipleri, taraftarlara dağılması için birçok kez anons yaptı.

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