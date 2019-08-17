Samassa hastaneye kaldırıldı

Sivasspor ile Beşiktaş maçının 45+2. dakikasında korku dolu anlar yaşandı.
Beşiktaş'ın Amerikalı oyuncusu Tyler Boyd ile Sivasspor kalecisi Samassa çarpıştı.
Tyler Boyd'un müdahalesi Samassa'nın karın bölgesine gelirken, her iki oyuncu kafa kafaya da çarpıştı. Yapılan 10 dakikalık müdahalenin ardından Samassa kalkarak en yakın çizgiden oyundan çıktı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Samassa, sağlık ekipleriyle kenara geldikten sonra 'Başım dönüyor' şeklinde bir el ifadesi yaptı ve ardından gözleri kapanarak yere yığıldı.
Sağlık ekipleri, oyuncuya ilk müdahaleyi yaparken ambulans ile hastaneye götürüldü.