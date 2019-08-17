Samassa hastaneye kaldırıldı

Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Everton'da 3. golcü durumuna düşen Cenk Tosun'a "evine dön" çağrısı yaptı.

Daha önce Cengiz Ünder ve Mert Çetin'i transfer eden Roma'nın Türk futbolculara olan ilgili devam ediyor. Başkent ekibi, bu kez Güven Yalçın'ın peşine düştü.

Geçtiğimiz hafta saldırı tehdidi nedeniyle Newcastle United maçının kadrosuna alınmayan Mesut Özil, antrenmanlara çıkmasına rağmen Burnley mücadelesinde de oynatılmadı.

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş görevinden istifa etti. Kısa bir açıklama yapan Şaş, "Ben sevdiğime zarar vermem. İstifa ediyorum" dedi.

1 Hasan Şaş ile Necati Ateş taraftarlarla tartıştı Necati Ateş ve Hasan Şaş ile Denizlisporlu taraftarlar arasında tartışma çıktı. Ateş'in gerginlik sırasında "Bunların başkanlarını boşuna dövmemişler demek ki" dediği duyuldu.

2 Aduriz'in Barcelona'ya attığı nefis röveşata golü Athletic Bilbao-Barcelona maçının 88. dakikasında oyuna giren Aduriz, 1 dakika sonra attığı muhteşem röveşata golüyle takımına galibiyeti getirdi.

3 Fenerbahçe: Hedef 29. şampiyonluk 2014 yılında kazanılan 19. şampiyonlukla ilgili tweet atan Fenerbahçe resmi Twitter hesabının 5 yıl sonra "hedef 29" şeklinde paylaşım yapması şaşırttı.

4 Fenerbahçe Volkan'la yola devam etmeme kararı aldı Pazartesi günü ilk lig maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de yönetim, Volkan Demirel'le yola devam etmeme kararı aldı. Karar tecrübeli kaleciye tebliğ edildi.

5 Frey Nürnberg'de Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Nürnberg'e kiralayacağı Michael Frey sağlık kontrolünden geçmek için Almanya'ya gitti.

6 Beşiktaş Cenk'i kiralamak istiyor Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Everton'da 3. golcü durumuna düşen Cenk Tosun'a "evine dön" çağrısı yaptı.

7 Galatasaray'da FFP sorunu devam ediyor Transfer sezonunu artıda kapatmak zorunda olan Galatasaray, eğer 2.9 milyon euroluk açığı kapatamazsa, 5 milyon euroya alınan Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacak.

8 Marcao düşüşte Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği Marcao, son dönemde ortaya koyduğu performansla adeta saç baş yolduruyor.

9 Roma Güven Yalçın'ın peşinde Daha önce Cengiz Ünder ve Mert Çetin'i transfer eden Roma'nın Türk futbolculara olan ilgili devam ediyor. Başkent ekibi, bu kez Güven Yalçın'ın peşine düştü.