Samassa: Umarım şampiyon oluruz

Süper Lig takımlarından lider Demir Grup Sivasspor'un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, Paris'te tatilini yaparken Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.

"YATABARE'Yİ DİNLEDİM VE TÜRKİYE'YE GELDİM"

Sezon başında Sivasspor'a imza atmasıyla ilgili konuşan Mamadou Samassa, "Fransa'dan ayrılmak ve yurt dışına gitmek istiyordum. Sivasspor'dan gelen teklif sonrası Türkiye'de beş yıl forma giyen Mustapha Yatabare ile konuştum. Fransa 2. Ligi ve Belçika'dan teklifler de aldım. Ancak Yatabare'yi dinledim ve Türkiye'ye geldim." dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINI HATIRLAMIYORUM"

Sivasspor'daki ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynaması ve o karşılaşmada Tyler Boyd ile çarpışarak hastaneye kaldırmasıyla ilgili olayı anlatması istenen Samassa, "Evet, Beşiktaş karşısında ilk maçımı oynadım ama hala o karşılaşmayla ilgili bir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Tyler Boyd ile çarpışma anımız daha sonra izledim. Ailem, benden uzakta olduğu için büyük korku yaşamış. Bu yüzden sosyal medya üzerinden hızlıca açıklamalar yapıldı. Kafa travması yaşadığım söylendi ama dört gün idman yapmadım. Ayrıca protokol çok hızlıydı.(Gülerek)" ifadelerini kullandı.

"ATAKLARDA ÇOK GÜÇLÜYÜZ, İLERİ HIZLI OYNAYABİLİYORUZ"

Sivasspor'un lider olmasıyla ilgili konuşan Samassa, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay oldukça deneyimli ve bize çok yardımcı oluyor. Ligde lideriz. Ataklarda çok güçlüyüz, ileri hızlı oynayabiliyoruz. Guingamp'ta da birlikte oynadığımız Mustapha Yatabare önemli işler yapıyor." ifadelerini kullanırken, "Süper Lig'de şampiyon olacak mısınız?" sorusunu "Umarım! Zor olacak çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağız. İnşallah başarırız." diye yanıtladı.