Samatta'nın hocası: Umarım bizimle kalır

Geçen sezon gösterdikleri performansla dikkat çeken Sander Berge ve Mbwana Samatta'nın takımda kalmasını istediğini vurgulayan teknik direktör Mazzu, sık sık oyuncularıyla görüşme yaptığını söyledi.

"AYRILMALARINDAN KORKUYORUM"

Genk'in Mechelen'i 3-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandıkları maçından ardından konuşan Felice Mazzu, "Umarım Samatta ve Berge bizimle kalırlar. Sürekli takımda kalmalarını istediğimi ve benim için çok önemli olduklarını bilmelerini sağlıyorum. Ama yine de ayrılmalarından korkuyorum." dedi.

"KALMASINI UMUYORUM"

Samatta hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan sportif direktör De Conde ise, "Sander Berge için yalnız finansal olarak beklediğimiz teklif gelirse kabul ederiz. Eğer, 20 milyon euro gelirse Berge gider. Samatta'nın da kalmasını umuyoruz. Çekirdek kadromuzdan bir futbolcumuzun ayrılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Geride kalan sezon Genk formasıyla 51 maça çıkan Mbwana Samatta 32 golün altına imza attı. Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında da forma giyen Samatta, siyah-beyazlıları İstanbul'da 4-2 yendikleri maçta, 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.