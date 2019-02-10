Samet Aybaba: Bireysel olarak oynamamalıydık

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-0’lık Beşiktaş mağlubiyeti sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. Takım oyununun aksine bireysel oyun oynamalarının kendileri için kötü bir durum olduğunu belirten Aybaba, “Oyunun kontörlü bizdeydi. Fena da başlamadık ama 25. dakikadan sonra bireysele döndük. Bu bizim için tehlike. Sahanın her yerinde baskı yaparak öne oynaması gereken bir takımız. Takım oyunu oynaması gereken, takım ruhuyla oynayan bir takımız. Çok maçta da bunu yaptık. Bugün öne geçemedik ve basit goller yedik. İkinci gol özellikle. Ayağımızdaki topu rakibe verdik. İkinci yarıya iyi başladık. Net pozisyonlar da bulduk ama atamadık. Beşiktaş’ı kutluyorum. Bireysele döndüğümüz zaman oyun kalitemiz ligin altında kalır. Bunu yapmamamız gerekiyor” dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇIN 3’ÜNÜ KAZANMALIYIZ"

Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için maç kazanmaları gerektiğini belirten Aybaba, “Bizim en büyük şansımız futbol şehri olmamız. Şehrin dinamiklerinin harekete geçmesi gerek. Oyuncu kalitesi olarak işimiz zor. Önümüzde de zor maçlar var. Önümüzdeki 5 maçın en az 3’ünü kazanarak bu bölgeden uzaklaşmak zorundayız” şeklinde konuştu.

"FUTBOLDA HİÇBİR ŞEYİ DOĞRU YAPMIYORUZ"

Samet Aybaba yabancı sınırı hakkında ise şunları söyledi:

“Yabancı sayısını serbest yapıp kriter getirelim dedik. Sayı ve isimlerle bu işi çözemeyiz. Futbolun sorunları futbolun içindekiler çözemezse kimse çözmez. Ekonomisi de oyunu da battı futbolun. Kriter olsun dedik. Hiçbir şeyi doğru yapmıyoruz. Yabancı sayısını bir serbest bırakalım futbol aklı olarak.”