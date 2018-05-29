Samet Aybaba, Bursa'yla imzaladı

Yeşil-beyazlı kulüpte Başkan Ali Ay'ın önceki gün yapılan olağan genel kurulda yeniden göreve seçilmesinin ardından takımın başına getirdiği Teknik Direktör Samet Aybaba, resmi sözleşmeye imza attı.

"TURNAYI GÖZÜNDEN VURDUK"

İmza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Başkanlığa devam ediyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Başarılı olmak istiyoruz. Başarılı olmak için de elimizden geldiğince uğraş veriyoruz. Samet Aybaba ile sezon bittiğinden beri görüştüğümüzü biliyorsunuz. Dün buluştuk. Kendisiyle yola devam etme kararı aldık. 2010 yılındaki şampiyonluğa hocamızın da katkısının olduğunu düşünüyorum. O takımı hazırlayanlardan bir tanesi. Anlaştık, hayırlı olsun. Bence güzel günler göreceğiz. Hep güzel günler görmek için adımlar atıyoruz ama bu sefer turnayı gözünden vurduk” dedi.

Bursa’nın önemli futbol şehri olduğuna dikkat çeken Samet Aybaba da, "Bursaspor marka değeri ilgili de sorun yaşadı. Çok büyük düşüş var. Burayı aile şekline getireceğiz. Futbolcuların sorunlarını çok çabuk çözmemiz lazım. Takımın içinde kaliteli oyuncular var. Kulübün bütçesine göre 4-5 kaliteli oyuncu da almayı planlıyoruz. Yarışırken yapılanmaya bakacağız. Oyuncuların kafasından son iki seneyi sileceğiz. İnşallah bunları başaracağız. 27 Haziran’da top başı yapacağız” diye konuştu.