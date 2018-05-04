Samet Aybaba golden sonra sevinmedi

Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor, beraberlik golünü 90+3'te Robinho'yla buldu.

SAMET AYBABA GOLE SEVİNMEDİ

Kırmızı-beyazlılar son dakikada gelen golden sonra büyük sevinç yaşarken teknik direktör Samet Aybaba'nın tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

Tecrübeli teknik adamın Robinho'nun golünden sonra sevinmemesi izleyenleri şaşırttı.

BİN TANE ŞEY DÜŞÜNÜYORUZ

Maç sonu konuyla ilgili konuşan Aybaba "Bir futbol adamına böyle bir şey sormayın. İyi yaptığımız şeye seviniriz, kötüye üzülürüz. Böyle şey mi olur? Bin tane şey düşünüyoruz, bu söylediğinizi düşünmüyoruz." dedi.