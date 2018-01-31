Samet Aybaba: G.Saray'ı yeneceğimizi düşünüyorum

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, iç saha avantajını kullanıp iyi bir performans göstererek, Galatasaray maçını kazanmak istediklerini söyledi.

GALATASARAY TERİM'DEN SONRA ÇIKIŞA GEÇTİ

Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 20. haftasında sahalarında Galatasaray ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Fatih Terim'den sonra çıkışa geçti. İyi oyunculardan kurulu büyük takım ama biz de ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz, eğer bunu sahaya yansıtırsak, şans da bizim yanımızda olursa, bundan önce içeride gösterdiğimiz performansa yakın bir performansla bu maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. Büyük maçlar tabii ki oyuncuyu daha fazla motive eder ancak takım olarak her maçta iyi futbol oynamaya çalışıyoruz."