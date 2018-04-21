Samet Aybaba: Her şeyi doğru yaptık

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, az pozisyon bulduklarını ancak maçı kazanmayı bildiklerini belirterek, şunları söyledi: "Böyle bireysel yetenekli oyuncuları olan takımlara karşı disiplinli savunma yapacaksınız. Bugün alan daralttık, ikili, üçlü sıkıştırmalar yaptık. Duran toplarda çok etkili bir Trabzonspor vardı, onlara önlem almaya çalıştık. Futbolun içerisindeki her şeyi çok doğru yaptık. Arkadaşlarımız çok iyi mücadele ettiler, çok akıllı hücumlar yaptılar. Tabii ki rakip pozisyona girecek, rakip Trabzonspor. Onlar da pozisyona girdiler. Biz daha az pozisyona girdik ama kazanmayı bildik. Oyuncularımı kutluyorum. Kalan 4 maçımıza da aynı disiplinde hazırlanıp sezonu en iyi şekilde, futbol keyfini içinde yaşayarak bitirmek istiyoruz."

Aybaba, "Trabzonspor ile de adınız anılıyor, sezon sonunda farklı bir takımı çalıştırmayı düşünüyor musunuz ' sorusu üzerine, "Mukavelem bitiyor. Oturup yönetimle konuşacağız ve bir karar çıkacak. Ona göre hareket edeceğiz. Şu ana kadar hiçbir kulüple temasım olmadı. Neyi iyi yapacağız, bunlar doğrultusunda karar vereceğiz. İnsanların beni istemesi inanılmaz mutlu ediyor. Biraz geç kaldık. Trabzonspor'da çok olumsuz günlerde doğru şeyler yaptık. Trabzonspor'un başını öne eğdirmedik, başarılar elde ettik. Gittikten sonra bazı şeyler gelişiyor, değişiyor. Çalışırsınız, çalışmazsınız ama ismimin anılması beni mutlu ediyor. Bundan daha keyif verici bir şey yok." şeklinde konuştu.