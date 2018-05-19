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Samet Aybaba istifa etti

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba görevinden ayrıldı.

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Samet Aybaba istifa etti

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kırmızı-beyazlı takımdan ayrılacağını söyledi.

DOSTLAR BENİ HATIRLASIN

Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 5-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aybaba, Aşık Veysel’in "Dostlar beni hatırlasın" sözünü hatırlatarak, Demir Grup Sivasspor ile devam etmeyeceğini dile getirdi.

SİVASPOR'DAN AYRILACAĞIM

Aybaba, Trabzonspor ile bir görüşme yapmadığını anlatarak, "Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta bazı kulüplerle görüşmelerimiz olacak. Sivasspor yönetimiyle görüştük. Birlikte çalışmayacağımızı gördük, o yüzden ayrılacağız." diye konuştu.

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