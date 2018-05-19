Samet Aybaba istifa etti

Çalımbay: Güzel bir şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz

1 Fatih Terim: Bu şampiyonluk çok anlamlı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk sonrası basın toplantısında, "Allah'ın adaleti şaşmaz" ifadelerini kullandı.

2 Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlaması Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu şampiyonluğu yurdun dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı.

3 Anderson Talisca: Başım dik bir şekilde ayrılıyorum Beşiktaşlı Anderson Talisca, Beşiktaş'a veda etti ve "Başım dik bir şekilde buradan ayrılıyorum" dedi.

4 Galatasaray'ın kasasına girecek para Ekonomik olarak da zor bir dönemden geçen Galatasaray, Süper Lig'de 2017/2018 sezonunda şampiyon olarak, hem taraftarını sevindirdi hem de kasasını doldurdu.

5 Avrupa'daki temsilcilerimiz kaç ön eleme oynayacak Süper Lig'in sona ermesiyle ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlar da netleşti.

6 Fatih Terim'in 7. şampiyonluğu Şampiyon Galatasaray, sezon içerisinde hem başkanını hem teknik direktörünü değiştirdi. Dursun Özbek-Tudor ikilisiyle başlayan sezon, Mustafa Cengiz-Fatih Terim ikilisiyle sona erdi.

7 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Kuraya 4. torbadan girecek olan sarı-kırmızılı ekibi zorlu rakipler bekliyor.

8 Rıdvan Dilmen ile Mehmet Demirkol'un tahminleri tutmadı Göztepe'yi yenen G.Saray, 21. şampiyonluğunu ilan etti. Böylece sezon boyunca Galatasaray'a pek şans tanımayan Rıdvan Dilmen ile Mehmet Demirkol'un öngörüleri de tutmamış oldu.

9 Aykut Kocaman'ın iddialı sözleri Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, verdiği demeçlerle yıla damga vuran futbol adamı oldu.