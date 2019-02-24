Samet Aybaba: Kar hakemin bahanesiydi

Süper Lig'in 23. haftasında dün oynanması gereken Başakşehir-Bursaspor maçı hakem Halis Özkahya tarafından yoğun kar yağışı sebebiyle bugüne ertelendi. Bursaspor'un deneyimli hocası Samet Aybaba, hakemin kararını eleştirdi.

"GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR"

Maçın başlamasından 5 dakika sonra saha çizgilerini göremediğini söyleyen Halis Özkahya soyunma odasına gitti. 20 dakika sonra ise maçın tatil edildiğini açıkladı.

Soyunma odasının yolunu tutan Halis Özkahya'nın içeriye girerken ''Göz gözü görmüyor'' dediği belirtildi. Ayrıca Özkahya'nın, "Karar tamamen bende. Karar yetkisi bende. Zaten ben göremedikten sonra. Tam 5. dakikada durdurdum." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

AYBABA: ZATEN GÖRSENİZ DE VERMİYORSUNUZ

Maçın ardından konuşan Aybab, kendilerinin daha kötü şartlarda oynadıklarını belirterek, "Hoca bize göremediğini söyledi. Böyle devam etmenin mümkün olmadığını söyledi. Biz oynayalım istedik, çok engelleyici bir şey bize göre yoktu ama yöneten öyle uygun görünce, fazla da yapacak bir şeyimiz yok doğrusu. Bu hava ne ki, biz ne havalarda oynadık" dedi.

Hakemin fırsatı kaçırdığını belirten teknik adam, "Hoca için de avantajdı, nasıl olsa görmüyorlar, görse de vermiyorlar, mazeretleri vardı. Ben olsam oynatırdım, gözüme kar geldi derdim, geçer, giderdim. Bahane hazırdı, senin için müthiş bir maçtı dedim ben de. Fırsatı kaçırdı. 9 puan kaybettik hakemlerle. VAR ile biz gerçekten çok etkilendik. Hakem golü verdi, vermedi konusuna bağlanıyor ama o anda ne hissettiklerimize bakılmıyor. Oyunun kaderini direkt etkiliyor VAR" ifadelerini kullandı.