Samet Aybaba: Önemli olan tek şey F.Bahçe'yi yenmek

Teknik direktör Samet Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Oyuncularının her zamanki gibi özverili çalıştığını dile getiren Aybaba, "En önemlisi sakat oyuncumuz yok. Bugün tam kadro çalışıyoruz. Tabii zor karşılaşmalar bunlar. Ligin ikinci yarısının ilk maçı. Herkesin beklentileri değişti." dedi.

Bir gazetecinin, "Transfer tahtası kapalı, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Aybaba, "Maç tahtası açık, biz maçlara hazırlanıyoruz. Transferle ile ilgili ne gelişir ne gelişmez bilmiyorum. Şimdi bizim için önemli olan önümüzdeki ilk maç." yanıtını verdi.

Puan sıralamasında daha yukarı çıkmak istediklerini dile getiren Aybaba, "İlk maçımızı kazanmak istiyoruz. Zaten biz iyi oynayan bir takımız, bu iyi oyunumuzu skora yansıtamadık maalesef. Hem iyi hem de skora yansıyan bir oyun olsun istiyoruz. İnşallah futbol şansımız yanımızda olur. Tabii büyük Bursaspor taraftarlarını da bu maça desteğe bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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