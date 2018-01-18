Samet Aybaba: Robinho'yu istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba transfer çalışmalarına değinerek, Robinho ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

ROBİNHO İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Transfer çalışmalarına da değinen Aybaba,”Transferler ilgili raporumuzu yönetime verdik. Onlar çalışıyorlar. Devre arasında iyi oyuncu bulmak konusunda sıkıntı var. Oynayan oyuncu bulmak konusunda sıkıntı var. Onlarda değerlendiriyorlar. Ekonomisi nasıl olur diye herhalde birkaç gün içerisinde 1-2 tane oyuncu transferi gerçekleşir. Zorlanıyoruz. Kolay değil. Robinho ile de görüşülüyor. Birkaç tane yerli oyuncu var. Tunay Torun ile ilgili görüşüyoruz” diye konuştu.

Aybaba ligin ikinci yarısında da taraftar desteğinin artarak devam etmesini istediklerini sözlerine ekledi.