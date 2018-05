Samet Aybaba: Yönetimle görüşeceğiz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Sezon bitince görüşmemiz olacak. Beşiktaş maçının ardından görüşüp bakacağız ona göre" dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki grup halinde yarı sahada pas çalışması ile devam eden antrenman kuvvet çalışması ve çift kale maçla sonra erdi.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Samet Aybaba, iyi bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Aybaba, "İyi bir sezon geçirdik, iyi işler yaptık. Oyuncularımız çok gayretli, istekliydi. Her şey iyi gitti. Böyle bir final maçıyla da sonlandırmak mutluluk verici. Beşiktaş'ı söylemeye gerek yok, iyi takım, her oyuncusu değerli, kaliteli. Bizim de her oyuncumuz değerli, kaliteli. İnşallah final maçında futbola yakışır, herkesin keyif aldığı iyi bir oyun olur. Puan alan taraf da biz olur diye düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş maçının ardından yönetim kurulu ile bir toplantı yapacağını ifade eden Aybaba, "Sezon bitince görüşmemiz olacak. Beşiktaş maçının ardından görüşüp bakacağız ona göre. Konuşacağız, bakacağız neyi düşünüyoruz, neyi düşünmüyoruz. Neyi yaptık, neyi yapamadık neyi daha ileriye götürmemiz lazım. Yeni bir profil çizmek lazım. Onun için oturup konuşacağız" diye konuştu